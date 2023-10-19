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Тульские медики впервые провели операцию при меланоме с помощью гамма-детектора
Фото минздрава Тульской области

Тульские медики впервые провели операцию при меланоме с помощью гамма-детектора

Пациент находится под наблюдением врачей.

В Тульском областном клиническом онкодиспансере впервые провели операцию при меланоме с помощью гамма-детектора. Об этом сообщает региональный минздрав. Пациент сейчас находится под наблюдением медиков.

В минздраве отмечают, что с 2021 года с помощью гамма-детектора врачи проводят уникальные операции при раке молочной железы. Современный аппарат поступил по нацпроекту «Здравоохранение». Такой метод делает операцию менее травматичной и ускоряет реабилитацию. Благодаря выявлению и лечению болезни на ранней стадии хирургам удается сохранить орган.

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