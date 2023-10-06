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В «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни»

В «Октаве» пройдет фестиваль современной литературы «Наши дни»

Организаторы подготовили насыщенную культурную программу для всех гостей кластера 14 октября.

В программе с 12.00 до 21.00 – встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.

Профессиональная программа будет интересна молодым авторам, редакторам и всем, кто интересуется книжной тематикой.

Программа фестиваля:

Большой зал

13.00 – 14.30. Творческая встреча с Анной Матвеевой — российским прозаиком, уроженкой Екатеринбурга, автором романов «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду», «Девять девяностых», «Лолотта и другие парижские истории», «Спрятанные реки», «Горожане», а также книг «Картинные девушки». Анна – финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер». 16+

14.30 – 16.00. Презентация серии «Во весь голос» издательства «Городец». Герои этой серии — лицо нашего времени. Их истории – это прежде всего истории, честные и более чем настоящие, без шелухи трендов, капризов моды и предрассудков.  Участники презентации: Виктория Сафонова – куратор серии «Во весь голос», Кирилл Рябов – писатель, Мршавко Штапич – писатель, сценарист, Дмитрий Данилов – драматург, писатель. 18+

16.00 – 17.30. Творческая встреча с Мршавко Штапичем – сценаристом, автором и редактором телевизионных проектов, волонтером поискового отряда. Опыт поиска пропавших людей стал основой для первого романа Штапича – «Плейлист волонтера», вышедшего в 2020 году в издательстве Inspiria. В 2023 году вышла одноименная восьмисерийная экранизация романа. 18+.

17.30 – 19.00. Творческая встреча с Кириллом Рябовым – российским писателем, финалистом премии «Национальный бестселлер» 2020 года. Кирилл автор романов «777», «Никто не вернется», «Щель», сборника рассказов «Лихо». 18+.

19.00 – 20.30. Творческая встреча с Дмитрием Даниловым, российским писателем, драматургом. Дмитрий - автор романов «Горизонтальное положение», «Описание города», «Есть вещи поважнее футбола», «Саша, привет!». Автор пьес «Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой», «Свидетельские показания». Презентация новой книги «Пустые поезда 2022 года». 18+.

Лекторий библиотеки

12.30 – 14.00. «Как книги меняют города». Спикер: Кирилл Маевский, сооснователь и программный директор Центра современной культуры и книжного магазина «Смена», исполнительный директор издательства Ad Marginem.  Помимо показа выставок, организации концертов и лекций, создатели «Смены» проводят городские фестивали и выпускают книги. Кирилл Маевский расскажет о своем опыте, а также почему именно книги должны быть «modus operandi» для культурной институции. 16+.

14.00 – 15.30. «Границы ключ: независимое издательство Ad Marginem на пороге своего тридцатилетия».  Спикер: Михаил Котомин, директор издательства Ad Marginem. Михаил Котомин расскажет о развитии Ad Marginem на пороге своего тридцатилетия. Михаил поговорит о ближайших планах издательства и расскажет о важности участия издательств в региональных инициативах. 16+.

15.30 – 17.00. «Современность о современности: как начать разбираться в том, что сейчас выходит, как это понимать и на какие тексты обратить внимание». Спикер: Максим Мамлыга, литературный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор «Подписных изданий», главный редактор проекта для независимых книжных магазинов «БИЛЛИ». 18+.

17.00 – 18.30. «Как написать роман: от идеи до редактуры». Спикер: Вера Копылова, литературный редактор (издательства «Самокат», «Редакция Елены Шубиной», «Альпина» и др.), преподаватель школы писательского и сценарного мастерства BAND. 16+.

18.30 – 20.00. Творческая встреча с Дарьей Благовой – писательницей, резиденткой Дома творчества Переделкино. Дебютный роман Дарьи Благовой «Южный ветер» попал в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» и лонг-лист премии «Ясная поляна». 18+.

Библиотека, общий зал

14.00 – 15.30. Мастер-класс по созданию комиксов. Спикер: Алексей Хромогин – сценарист, художник и комиксист из Тулы. Больше всего он известен по комиксам «Огни в лесу», «Первый человек на Земле», «Автор», «50 лет любви», «Sunflower» и многих других. 12+.

16.00 – 17.30. Интерактивный мастер-класс «Как быть автором своих текстов и автором своей жизни?».  Спикер: Елена Помазан, нарративный психолог, сооснователь школы писательского и сценарного мастерства BAND. 16+.

Библиотека, детский зал

13.00 – 14.30. Серия мастер-классов для детей от Тульской областной детской библиотеки:

«Цветы осени». Мастерим из цветных ниток фантастические цветы,

«Закладка для книги на память». Создаем книжно-осеннее настроение,

«Рыжая плутовка». Вспоминаем истории и сочиняем свои сюжеты для персонажа русских народных сказок – Елизаветы Патрикеевны (поделка из бумаги). Ведущий мастер-классов – главная библиотечная мастерица Надежда Ивановна Моторина. 6+.

15.00 – 16.30. Серия мастер-классов для детей от Тульской областной детской библиотеки:

«Смешарик» милая и полезная поделка из вторсырья;

«Калейдоскоп животных» реальные и фантастические фигурки зверей из бумаги, а также уникальные зверозакладки для ваших любимых книг о животных. Все это поможет сделать Елизавета Можова. 6+.

17.00 – 18.30. «Театральные истории». Услышать эхо в осеннем лесу, представить себя грибником или падающим листом, быть зонтиком или дождем можно на мастер-классе с Викторией Красовой. 6+.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

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