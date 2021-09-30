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В Туле открылся Международный фестиваль духовой музыки Brass Days
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся Международный фестиваль духовой музыки Brass Days

Музыканты исполнили увертюру «Кориолан» Людвига ван Бетховена.

29 сентября в Тульской областной филармонии состоялась церемония открытия XI Международного фестиваля духового искусства Brass Days. 

На сцене филармонии выступил Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством художественного руководителя, главного дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета. Его партнером в этот вечер стал дирижер Тульского филармонического симфонического оркестра Владислав Лаврик. 

Музыкантов и зрителей поприветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что в Туле фестиваль проходит с 2016 года. За это время его участниками, в частности,  стали выдающийся российский джазовый музыкант, саксофонист Игорь Бутман, пианист Николай Луганский, мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Сегодня на сцене – Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и маэстро Юрий Башмет. 

– Юрий Абрамович – наш давний и хороший друг, выступления его оркестра всегда большой подарок для нас. Для туляков и гостей города это прекрасная возможность услышать произведения великих композиторов в исполнении выдающихся музыкантов, – отметила Ольга Гремякова. 

Музыканты исполнили увертюру «Кориолан» Людвига ван Бетховена, концерт для трубы с оркестром ми-бемоль мажор Иоганна Гуммеля и симфонию «Гарольд в Италии» для оркестра с солирующим альтом Гектора Берлиоза.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:15 0
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