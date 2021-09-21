Тулячка Анастасия Панина раскроет преступления в детективной мелодраме «Шуша»

Фото телеканала «Россия».

По сюжету, эксперт-криминалист Александра Ладынина (Анастасия Панина) способна раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте у Ладыниной только работа — сослуживцы ее ценят, уважают и немного побаиваются. На личной жизни она давно поставила крест: Александра никогда не была замужем, живет вместе с мамой-математиком (Елена Коренева) и помогает ей воспитывать 13-летнего брата-непоседу.



Елена Коренева.

Но всё меняется с появлением нового начальника убойного отдела Ильи Власова (Иван Оганесян), который знает не только детское прозвище Александры — Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются…



Иван Оганесян.

Анастасия Панина:

– Сценарий я прочла с большим удовольствием. Это хорошо написанная история о женщине-криминалисте: она и полицейский, и следователь, и ученый-эксперт. Ладынина — профессионал высокого уровня. Она обладает феноменальным чутьем, за несколько секунд воссоздает в голове картину преступления. У героини есть личная история — любовь, которую она давно перечеркнула, вновь появляется и приносит с собой тайны прошлого, с которыми ей предстоит разобраться… Какие-то мои черты характера есть в Шуше, а какие-то от нее теперь есть во мне. Я стала сильнее, это точно! Снимаясь в ролях подобного плана, приобретаешь новые навыки, связанные с профессиональной деятельностью персонажа.

Судьбы главных героев сериала «Шуша» Ладыниной и Власова переплетены с раннего детства (они ходили в один детский сад), поэтому в разные периоды жизни их играли сначала совсем юные Макар Рыжков и Кира Подольская, а в подростковом возрасте в ролях Шуши и Власова были задействованы Вероника Лукьяненко и Данил Каменский.

