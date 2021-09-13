В конце сентября в Туле пройдет «НОЧЬ ТАТТОО»

25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!

Татуировки украшают твоё тело! Присоединяйся! Себя показать и на других посмотреть! Люди! Тату! Музыка! Здесь будут все! Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! Татуированные музыканты!

Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др. DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры!

Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и не только... Тематические конкурсы для татуированных людей! ПРИЗЫ!

Регистрация на конкурсы татуировки с 19.00 до 21.00.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: