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В конце сентября в Туле пройдет «НОЧЬ ТАТТОО»

В конце сентября в Туле пройдет «НОЧЬ ТАТТОО»

25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!

Татуировки украшают твоё тело! Присоединяйся! Себя показать и на других посмотреть! Люди! Тату! Музыка! Здесь будут все! Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! Татуированные музыканты! 

Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др. DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры!

Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и не только... Тематические конкурсы для татуированных людей! ПРИЗЫ!

Регистрация на конкурсы татуировки с 19.00 до 21.00.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:40 −4
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