В конце сентября в Туле пройдет «НОЧЬ ТАТТОО»
25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Начало в 20.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры!
Татуировки украшают твоё тело! Присоединяйся! Себя показать и на других посмотреть! Люди! Тату! Музыка! Здесь будут все! Татуированная публика! Тату-салоны и тату-мастера! Татуированные музыканты!
Крутейший концерт от групп «РАДИО ТОЧКА», «-1», SOLAR STORM, ОVERDOSES, «СМЕРЧ, БАНК» и др. DJ-сеты от тату-мастеров и удивительные танцоры!
Знакомство с тату-мастерами, мастер-классы, мастерские, ART-FUSION, фотозоны и не только... Тематические конкурсы для татуированных людей! ПРИЗЫ!
Регистрация на конкурсы татуировки с 19.00 до 21.00.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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