В Заокском районе потерялся 84-летний дедушка

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 84-летнего жителя д. Мосолово Заокского района. Владимир Акимович Парфенов ушел из дома 29 июня и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, седой, частично лысый. Одежда: куртка защитного цвета, клетчатая рубашка, серые штаны, серые калоши.