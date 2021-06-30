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В Заокском районе потерялся 84-летний дедушка

В Заокском районе потерялся 84-летний дедушка

Владимир Акимович Парфенов нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 84-летнего жителя д. Мосолово Заокского района. Владимир Акимович Парфенов ушел из дома 29 июня и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, седой, частично лысый. Одежда: куртка защитного цвета, клетчатая рубашка, серые штаны, серые калоши.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи! Если вы видели его, звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

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вчера, в 22:20 0
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