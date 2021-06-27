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Драма «Паркет»: для участвовавших в съемках фильма туляков устроили бесплатный кинопоказ
Фото: Кинокомиссия Тульской областию

Драма «Паркет»: для участвовавших в съемках фильма туляков устроили бесплатный кинопоказ

Напомним, кинокартину снимали в Туле.

В кинотеатре «Майский» состоялся бесплатный кинопоказ художественного фильма Александра Миндадзе «Паркет». На просмотр пригласили туляков, которые принимали участие в съемках кинокартины. Об этом сообщает Кинокомиссия Тульской области.

Напомним, некоторые кадры фильма снимали в Туле в январе 2020 года. Ряд сцен был снят в поле недалеко от города — на проселочном разъезде около «Химволокна». Здесь даже пришлось построить бутафорское сельское кладбище.

Драма «Паркет» — это история трех героев, снятая в духе Педро Альмадоваро. Действие фильма в основном происходит в больших танцевальных залах, а финал разворачивается в заснеженных пейзажах, снятых в нашем регионе.

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