Драма «Паркет»: для участвовавших в съемках фильма туляков устроили бесплатный кинопоказ

Фото: Кинокомиссия Тульской областию

В кинотеатре «Майский» состоялся бесплатный кинопоказ художественного фильма Александра Миндадзе «Паркет». На просмотр пригласили туляков, которые принимали участие в съемках кинокартины. Об этом сообщает Кинокомиссия Тульской области.

Напомним, некоторые кадры фильма снимали в Туле в январе 2020 года. Ряд сцен был снят в поле недалеко от города — на проселочном разъезде около «Химволокна». Здесь даже пришлось построить бутафорское сельское кладбище.

Драма «Паркет» — это история трех героев, снятая в духе Педро Альмадоваро. Действие фильма в основном происходит в больших танцевальных залах, а финал разворачивается в заснеженных пейзажах, снятых в нашем регионе.