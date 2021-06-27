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Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева: «Я не еду на Олимпиаду и заканчиваю карьеру в сборной»

Звезда волейбола тулячка Татьяна Кошелева: «Я не еду на Олимпиаду и заканчиваю карьеру в сборной»

Спортсменка отметила, что это решение ей очень тяжело далось.

Известная российская спортсменка тулячка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры в национальной команде. О своем решении она написала в Instagram.

- На протяжении всей карьеры я чувствовала невероятную поддержку болельщиков и всегда знала, что могу быть с вами честной.
Сегодня также честно я хочу рассказать о важном и трудном решении, которое я приняла. Я не еду на Олимпийские игры и заканчиваю карьеру в сборной России.

Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и свое сердце, я понимаю, что должна остановиться.

Первый раз в жизни я выбираю себя, комфорт и спокойствие.
Я прощаюсь с командой, которую безумно люблю и которой отдала душу.

Вы наверняка спросите о причинах такого решения. Сразу проговорю: у меня все в порядке со здоровьем, меня не выгоняли из сборной, я не боюсь конкуренции, не беременна, никого не предавала и и ни с кем не ругалась. Я просто так чувствую и доверяю себе.

Поверьте, решение далось мне непросто, но так было нужно.
Моя поддержка и любовь остаются с командой. Девочки знают, что могут на меня положиться и что мысленно я с ними! До свидания, моя любимая сборная.

Напомним, Татьяна Кошелева — чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, участница Олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро, двукратный призер Гран-при в составе сборной России.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:39 +5
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