Туляков приглашают на спектакль «Сюрприз»
13 мая в Городском концертном зале покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория». Начало в 19.00.
Какой сюрприз может ожидать женщина, пригласившая мужчину по вызову? Романтичный ужин при свечах? Безумную страсть? Обручальные кольца? Но герой-любовник оказывается вовсе не героем… Да и не совсем любовником. Именно такое недоразумение происходит с героинями спектакля по пьесе известного драматурга Александра Галина.
Две женщины, одинокие женщины… Одна, непредсказуемая, бесшабашная бизнесвумен, способная горы свернуть для достижения результата, берет под свою опеку другую. Интеллигентную, хрупкую и ранимую.
Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами. Но судьба преподносит им сюрприз – «молодого Козерога», который должен исполнить все «тайные желания». Чьи желания окажутся сильнее? Сохранят ли они дружбу? Или, может, повторят судьбу миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину? Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов позволяет следить за ходом истории на одном дыхании и смеяться от души.
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