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Туляков приглашают на спектакль «Сюрприз»

Туляков приглашают на спектакль «Сюрприз»

13 мая в Городском концертном зале покажут спектакль «Сюрприз» по пьесе А. Галина «Сирена и Виктория». Начало в 19.00.

Какой сюрприз может ожидать женщина, пригласившая мужчину по вызову? Романтичный ужин при свечах? Безумную страсть? Обручальные кольца? Но герой-любовник оказывается вовсе не героем… Да и не совсем любовником. Именно такое недоразумение происходит с героинями спектакля по пьесе известного драматурга Александра Галина.
 
Две женщины, одинокие женщины… Одна, непредсказуемая, бесшабашная бизнесвумен, способная горы свернуть для достижения результата, берет под свою опеку другую. Интеллигентную, хрупкую и ранимую.
 
Два совершенно разных человека пытаются стать близкими подругами. Но судьба преподносит им сюрприз – «молодого Козерога», который должен исполнить все «тайные желания». Чьи желания окажутся сильнее? Сохранят ли они дружбу? Или, может, повторят судьбу миллионов женщин, не сумевших разделить мужчину? Комичность и одновременно лиричность ситуации в исполнении блистательных артистов позволяет следить за ходом истории на одном дыхании и смеяться от души.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 22:41 0
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