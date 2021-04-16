«Накажи автохама»: в центре Тулы водитель «Лады» дважды нарушил ПДД

Кадр из видео

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в рубрику «Накажи автохама». Место и время действия – перекресток улиц Советской и Оборонной, пятница, 16 апреля, около девяти часов утра.

Главный герой – водитель серебристой «Лады Калины» с госномером: А844ОЕ (код региона прочитать не удалось), который бесцеремонно подъехал к перекрёстку по встречной полосе и решил не ждать, пока загорится зелёный свет.

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