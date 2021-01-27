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Число изнасилований в Тульской области за 2020 год выросло почти вдвое
Фото pixabay.com.

Число изнасилований в Тульской области за 2020 год выросло почти вдвое

Об этом рассказал руководитель Следственного управления СК России по Тульской области Владимир Усов на пресс-конференции.

В 2020 году в Тульской области выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, за год было зарегистрировано 14 изнасилований, а в прошлом году их было восемь. Все эти преступления раскрыты.
 
С 96 до 104 увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. По словам Усова, это свидетельствует об инициативности следователей и других правоохранителей. Ущерб от преступлений этой категории составил более 10 млн рублей. В ходе расследования было арестовано имущество более чем на 44 млн рублей. Сумма добровольного возмещения составила 8 млн рублей.
 
Также в 2020 году было расследовано 14 дел о невыплате зарплаты, 32 дела по налогам.
 

 

 

Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Юлия Александрова
сегодня, в 11:50 +2
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