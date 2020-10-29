Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Теперь у туляков появился прекрасный повод сходить в кино!

«Наедине с природой» в IMAX 3D (0+)

Документальный фильм от номинантов на премию «Оскар», визуально ошеломляющее путешествие через неизведанную часть Северной Америки к скрытым от взора чудесам дикой природы.

«Где ты, Адам?» (6+)

Сюжет документального фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства.

Прямые трансляции матчей (18+)