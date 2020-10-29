Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
Теперь у туляков появился прекрасный повод сходить в кино!
«Наедине с природой» в IMAX 3D (0+)
Документальный фильм от номинантов на премию «Оскар», визуально ошеломляющее путешествие через неизведанную часть Северной Америки к скрытым от взора чудесам дикой природы.
«Где ты, Адам?» (6+)
Сюжет документального фильма разворачивается в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, одного из полуостровов Эгейского моря, отданного в исключительное пользование монахам восточного христианства.
Прямые трансляции матчей (18+)
1 ноября «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Арсеналом» в 7-м туре Премьер-лиги в Англии. 7 ноября смотрите прямую трансляцию матча Манчестер Сити – Ливерпуль.
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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