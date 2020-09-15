«Надо поле притоптать!»: туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана

Фото из архива Myslo.

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.

На счету у Нейромонаха Феофана:

три полноценных альбома, серия из четырёх связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов;

клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube;

внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити, громкий дуэт с Би-2;

полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на фестивалях от рок- до кибер-тематики.

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как исполнитель выглядит на самом деле, но поклонники древнерусского драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому уже более 10 лет!

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