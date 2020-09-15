Фото из архива Myslo.
«Надо поле притоптать!»: туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана
10 октября в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Начало в 20.00.
Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.
На счету у Нейромонаха Феофана:
- три полноценных альбома, серия из четырёх связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов;
- клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube;
- внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити, громкий дуэт с Би-2;
- полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на фестивалях от рок- до кибер-тематики.
На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как исполнитель выглядит на самом деле, но поклонники древнерусского драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому уже более 10 лет!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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