новости
новости
Регистрация
«Надо поле притоптать!»: туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана
Фото из архива Myslo.

«Надо поле притоптать!»: туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана

10 октября в клубе Backstage пройдет юбилейный концерт Нейромонаха Феофана. Начало в 20.00.

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан и его неизменные спутники диджей Никодим и медведь исполнят все свои треки в стиле древнерусского драма.
 
На счету у Нейромонаха Феофана:
 
  • три полноценных альбома, серия из четырёх связанных между собой мини-альбомов и несколько синглов;
  • клипы, собирающие десятки миллионов просмотров на YouTube;
  • внимание от Сергея Шнурова, Юрия Дудя, Ивана Урганта и других селебрити, громкий дуэт с Би-2;
  • полные залы на концертах по всей России, в Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии и оглушительный успех на фестивалях от рок- до кибер-тематики.

На выступлениях Нейромонаха Феофана совершенно особенная, неповторимая атмосфера, гости в народных костюмах и постоянное общение с залом. Никто не знает, как исполнитель выглядит на самом деле, но поклонники древнерусского драма ценят артиста за постоянство образа и уникальное звучание, которому уже более 10 лет!
 
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:45 +5
Другие статьи по темам
Событие
концертыТулаосень

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине мужчина зарезал знакомую
В Алексине мужчина зарезал знакомую
Туляки вернули более миллиарда рублей задолженности за газ
Туляки вернули более миллиарда рублей задолженности за газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.