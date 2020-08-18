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Туляков приглашают на юбилейный концерт группы «Кирпичи»

Туляков приглашают на юбилейный концерт группы «Кирпичи»

17 сентября в Concert Hall петербургский рок-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие коллектива.

Артисты обещают сделать концертную программу не только из хитов и классических номеров, но и предложить свой альтернативный взгляд на весь музыкальный материал из разных исторических эпох коллектива.

Реконструкция первой половины 90-х годов, подростковый период еще англоязычной группы Bricks are heavy, которая по совету Евгения «Ай-ай-ай» Федорова поменяла название и трансформировалась в уже классические «Кирпичи», затем выживание и становление в эпоху дикого капитализма, первый контракт с Олегом Тиньковым, дебютные клипы на русском MTV, выпуск семи номерных пластинок на мейджоре и окончание туманного периода «нефтяных нулевых» и дальнейшие поиски новых себя в англоязычном хардкор-материале десятых.

Безусловно звание одной из самых лучших концертных групп России по праву принадлежит отцам-основателям: Васе В, Дэнни Бою и Вадику-Носу.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:05 +2
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