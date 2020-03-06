Россиянки любят «Красотку», «1+1» и «Служебный роман». А какой фильм любят тулячки?

В первой десятке еще три советских фильма и четыре голливудских:

Интересно, что предпочтения москвичек и россиянок из других городов заметно отличаются. Например, у зрительниц из Москвы, в отличие от жительниц других регионов, в топ-5 любимых лент не попали советские фильмы: помимо голливудских «Красотки» и «Грязных танцев» в их рейтинг вошли американские комедии «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом и «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также британская экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли в главной роли.

Интересно, что советская лента «Москва слезам не верит» вошла в топ-5 любимых фильмов жительниц других регионов, включая Санкт-Петербург, в то время как в рейтинге москвичек ее не оказалось.