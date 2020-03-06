Россиянки любят «Красотку», «1+1» и «Служебный роман». А какой фильм любят тулячки?
Портал «Кино Mail.ru» составил список любимых женской аудиторией кинолент.
«Кино Mail.ru» проанализировал рейтинги, которые пользовательницы проекта выставляли фильмам за всю историю, и сформировал список фильмов, которые женская аудитория оценивала наиболее высоко и часто.
- Любимым фильмом россиянок оказалась «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.
- На втором месте французский фильм «1+1».
- На третьем – «Служебный роман» Эльдара Рязанова.
В первой десятке еще три советских фильма и четыре голливудских:
- «Москва слезам не верит»,
- «Титаник»,
- «Любовь и голуби»,
- «Грязные танцы»,
- «Форрест Гамп»,
- «Ирония судьбы, или С легким паром!»,
- «Унесенные ветром».
Интересно, что предпочтения москвичек и россиянок из других городов заметно отличаются. Например, у зрительниц из Москвы, в отличие от жительниц других регионов, в топ-5 любимых лент не попали советские фильмы: помимо голливудских «Красотки» и «Грязных танцев» в их рейтинг вошли американские комедии «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом и «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также британская экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли в главной роли.
Интересно, что советская лента «Москва слезам не верит» вошла в топ-5 любимых фильмов жительниц других регионов, включая Санкт-Петербург, в то время как в рейтинге москвичек ее не оказалось.
Уважаемые mysloвчанки, а какие фильмы вы любите? Что можете смотреть с «любого места»? Какое кино цитируете? Поделитесь в комментариях!
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