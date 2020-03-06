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В Туле блондинки сразятся в шахматы с брюнетками

В Туле блондинки сразятся в шахматы с брюнетками

Участницы турнира получат подарки.

9 марта в Тульской шахматной гостиной впервые состоится праздничный матч-турнир «Блондинки против брюнеток». За победу сразятся 16 лучших шахматисток нашего региона. Участницы докажут, что ум и красота могут сочетаться и дополнять друг друга.

Все участницы получат подарки, а команда-победительница — ювелирные украшения от спонсора.

Начало турнира в 12.00. Вход свободный.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:22 +5
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