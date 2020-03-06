В Туле блондинки сразятся в шахматы с брюнетками

9 марта в Тульской шахматной гостиной впервые состоится праздничный матч-турнир «Блондинки против брюнеток». За победу сразятся 16 лучших шахматисток нашего региона. Участницы докажут, что ум и красота могут сочетаться и дополнять друг друга.

Все участницы получат подарки, а команда-победительница — ювелирные украшения от спонсора.

Начало турнира в 12.00. Вход свободный.

Адрес: Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж.