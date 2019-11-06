Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»

В Продюсерском центре «Мировой» по адресу ул. Металлургов, д. 55-a откроется детская вокальная студия «Резонанс».

Юные гости приглашаются на 40-минутные занятия по вокалу с опытным звукорежиссером. За время ваш ребенок успеет записать свой первый хит.

Занятие состоит из нескольких этапов: