Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»
В Продюсерском центре «Мировой» по адресу ул. Металлургов, д. 55-a откроется детская вокальная студия «Резонанс».
Юные гости приглашаются на 40-минутные занятия по вокалу с опытным звукорежиссером. За время ваш ребенок успеет записать свой первый хит.
Занятие состоит из нескольких этапов:
- подбор песни
- корректировка минуса под исполнителя
- мастер-класс по вокалу
- профессиональная звукозапись
- цифровая обработка голоса
- мастеринг
Где и когда?
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
10:45
25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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25 ноября 2019, понедельник
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26 ноября 2019, вторник
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26 ноября 2019, вторник
15:45
26 ноября 2019, вторник
16:20
26 ноября 2019, вторник
17:05
26 ноября 2019, вторник
17:50
26 ноября 2019, вторник
18:35
26 ноября 2019, вторник
19:20
26 ноября 2019, вторник
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27 ноября 2019, среда
10:00
27 ноября 2019, среда
10:45
27 ноября 2019, среда
11:20
27 ноября 2019, среда
12:05
27 ноября 2019, среда
13:50
27 ноября 2019, среда
14:35
27 ноября 2019, среда
15:45
27 ноября 2019, среда
16:20
27 ноября 2019, среда
17:05
27 ноября 2019, среда
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27 ноября 2019, среда
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
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28 ноября 2019, четверг
20:00
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 540 ₽
27 ноября, среда 20:00
₽ Билеты: 640 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 270 ₽