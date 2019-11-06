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Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»

Уроки вокала в творческой студии «Резонанс»

В Продюсерском центре «Мировой» по адресу ул. Металлургов, д. 55-a откроется детская вокальная студия «Резонанс».

Юные гости приглашаются на 40-минутные занятия по вокалу с опытным звукорежиссером. За время ваш ребенок успеет записать свой первый хит.

Занятие состоит из нескольких этапов:

  • подбор песни
  • корректировка минуса под исполнителя
  • мастер-класс по вокалу
  • профессиональная звукозапись
  • цифровая обработка голоса
  • мастеринг

 

Где и когда?
Мировой, продюсерский центр
Тула, ул. Металлургов, д. 55-a
25 ноября 2019, понедельник
10:00
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25 ноября 2019, понедельник
10:45
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25 ноября 2019, понедельник
11:20
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