В Новомосковске дорожники оплатят ущерб водителям за разбитые машины

В Новомосковске прокуратура города в ходе проверки установила, что на территории муниципального образования из-за недостатков в содержании дорог случаются ДТП.

За капитальный, текущий ремонт дорог и их содержание отвечает МКУ «Дорожное хозяйство».

Так, на участке дороги в районе дома № 9 по ул. Кукунина произошло ДТП: автомобиль «Ауди» наехал на выбоину и получил повреждения. Размер ямы составил 1 м х 1,5 м х 0,15 м (глубина), что превышает предельные размеры отдельных просадок и выбоин, установленных ГОСТом.

На данном участке дорожники должны были установить знак 1.16 «Неровная дорога».

Собственнику транспортного средства причинен материальный ущерб, который решением Новомосковского городского суда взыскан с МКУ «Дорожное хозяйство». Предприятие обязали возместить стоимость восстановительного ремонта в размере 60843 руб., расходы по оказанию юридической помощи — 5000 руб., государственной пошлины — 2025 руб.

Указанные факты ненадлежащего содержания дорого местного значения не единичны.

На ул. Березовой в районе д. 15/6 автомобиль «Мерседес Бенц» попал правым передним и правым задним колесами в выбоину на проезжей части. В результате ДТП машина получила механические повреждения.

- На момент аварии предупреждающие знаки отсутствовали. Выбоина имела размеры 123×120×7,5 см, что выходит за максимально допустимые по ГОСТ 50597–93 размеры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Факт причинения материального ущерба собственнику транспортного средства допущен в результате ненадлежащего содержания дорог, находящихся в ведении МКУ «Дорожное хозяйство», его бездействия и ненадлежащего выполнения своих обязанностей по содержанию дорог.

Новомосковский городской суд обязал выплатить водителю ущерб в размере 263214 рублей 83 копейки.

По результатам проверки в адрес директора МКУ «Дорожное хозяйство» внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Представление находится на рассмотрении.