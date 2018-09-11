новости
новости
Регистрация
В Новомосковске дорожники оплатят ущерб водителям за разбитые машины

В Новомосковске дорожники оплатят ущерб водителям за разбитые машины

Прокуратура заинтересовалась МКУ «Дорожное хозяйство».

В Новомосковске прокуратура города в ходе проверки установила, что на территории муниципального образования из-за недостатков в содержании дорог случаются ДТП.

За капитальный, текущий ремонт дорог и их содержание отвечает МКУ «Дорожное хозяйство».

Так, на участке дороги в районе дома № 9 по ул. Кукунина произошло ДТП: автомобиль «Ауди» наехал на выбоину и получил повреждения. Размер ямы составил 1 м х 1,5 м х 0,15 м (глубина), что превышает предельные размеры отдельных просадок и выбоин, установленных ГОСТом.

На данном участке дорожники должны были установить знак 1.16 «Неровная дорога».

Собственнику транспортного средства причинен материальный ущерб, который решением Новомосковского городского суда взыскан с МКУ «Дорожное хозяйство». Предприятие обязали возместить стоимость восстановительного ремонта в размере 60843 руб., расходы по оказанию юридической помощи — 5000 руб., государственной пошлины — 2025 руб.

Указанные факты ненадлежащего содержания дорого местного значения не единичны.

На ул. Березовой в районе д. 15/6 автомобиль «Мерседес Бенц» попал правым передним и правым задним колесами в выбоину на проезжей части. В результате ДТП машина получила механические повреждения.

- На момент аварии предупреждающие знаки отсутствовали. Выбоина имела размеры 123×120×7,5 см, что выходит за максимально допустимые по ГОСТ 50597–93 размеры, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Факт причинения материального ущерба собственнику транспортного средства допущен в результате ненадлежащего содержания дорог, находящихся в ведении МКУ «Дорожное хозяйство», его бездействия и ненадлежащего выполнения своих обязанностей по содержанию дорог.

Новомосковский городской суд обязал выплатить водителю ущерб в размере 263214 рублей 83 копейки.

По результатам проверки в адрес директора МКУ «Дорожное хозяйство» внесено представление об устранении нарушений бюджетного законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Представление находится на рассмотрении.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:58 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
ямы на дорогахущерб водителю

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юных туляков и их родителей приглашают в «Звероград»
Юных туляков и их родителей приглашают в «Звероград»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.