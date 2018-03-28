новости
новости
Регистрация
Юных моделей приглашают на кастинг модного проекта

Юных моделей приглашают на кастинг модного проекта

Модельное агентство Gold приглашает мальчиков и девочек от 4 до 16 лет для участия в отборочном туре телешоу «Топ-модель по-детски».

В кастинге фэшн-проекта «Лучшая детская модель Тулы - 2018», который является отборочным туром третьего сезона международного телепроекта «Топ-модель по-детски», могут принять участие и начинающие, и профессиональные модели.

В программе подготовки для участников мастер-класс по фотопозированию, моделингу, имиджу, актерскому мастерству, постановка выходов на финальное шоу (дефиле, сценическое движение, позирование), а также конкурсная тематическая фотосессия и создание образа для каждой модели.

Дети-модели получат возможность принять участие в Неделе высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week, Estet Fashion Week, публиковаться в глянцевых журналах Тулы и Москвы, выступать на престижных фэшн-марафонах и многое другое.

Победители представят тульский регион на съемках телепроекта «Топ-модель по-детски». Каждому участнику в подарок от дирекции конкурса - фирменная футболка. Все участники получают поощрительные номинации и призы. Запись на кастинг и все подробности по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:00 −3
Другие статьи по темам
Событие
кастингтелепроектюные моделимодельное агентство
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле загорелись цветы и игрушки, оставленные в память о жертвах трагедии в Кемерово
В Туле загорелись цветы и игрушки, оставленные в память о жертвах трагедии в Кемерово
Сегодня в Туле планово отключат светофоры
Сегодня в Туле планово отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.