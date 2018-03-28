Юных моделей приглашают на кастинг модного проекта

Модельное агентство Gold приглашает мальчиков и девочек от 4 до 16 лет для участия в отборочном туре телешоу «Топ-модель по-детски».

В кастинге фэшн-проекта «Лучшая детская модель Тулы - 2018», который является отборочным туром третьего сезона международного телепроекта «Топ-модель по-детски», могут принять участие и начинающие, и профессиональные модели.



В программе подготовки для участников мастер-класс по фотопозированию, моделингу, имиджу, актерскому мастерству, постановка выходов на финальное шоу (дефиле, сценическое движение, позирование), а также конкурсная тематическая фотосессия и создание образа для каждой модели.

Дети-модели получат возможность принять участие в Неделе высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week, Estet Fashion Week, публиковаться в глянцевых журналах Тулы и Москвы, выступать на престижных фэшн-марафонах и многое другое.

Победители представят тульский регион на съемках телепроекта «Топ-модель по-детски». Каждому участнику в подарок от дирекции конкурса - фирменная футболка. Все участники получают поощрительные номинации и призы. Запись на кастинг и все подробности по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33.