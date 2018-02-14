Политолог Екатерина Шульман расскажет тулякам о литературе и трансформации семьи

Открытые лекции пройдут в ДК «Ясная Поляна» и в тульском лектории «Типография» уже в эти выходные.

Выступление политолога Екатерины Шульман под названием «Толстой и Троллоп: охота, адюльтер и выборы» запланировано в Ясной Поляне на субботу, 17 февраля. Подробности тут.

Энтони Троллоп – тот самый автор, роман которого Анна Каренина читает в поезде на роковом пути из Москвы в Петербург. Екатерина Шульман будет говорить о неожиданных аллюзиях и линиях родства между Анной Карениной и произведениями «паллисерского» или «парламентского» цикла романов Троллопа.

Например, история брака центрального героя «парламентских» романов Плантагенета Паллисера напоминает сюжет «Анны Карениной». Очевидна и «перекличка» между сценами гибели Анны и одного из персонажей романа «Премьер-министр» Фердинанда Лопеса под колесами поезда.

А в воскресенье Екатерина Шульман прочтёт в «Типографии» лекцию «Политическая демография: поколенческий переход и трансформация семьи». Екатерина Шульман родилась и выросла в Туле, на лекциях она всегда говорит о своей малой родине. А большое интервью с Екатериной вы можете прочитать здесь.