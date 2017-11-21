Актеры представят три спектакля, в основе которых – поэзия отечественных классиков.

С 23 по 26 ноября в Туле пройдут гастроли театра Vertumn из Санкт-Петербурга.

Тульским зрителям будут представлены три спектакля из репертуара театра.

23 ноября в 19.00 зрители смогут увидеть перформанс «Невидимка, двойник, пересмешник…», основанный на поэзии Марины Цветаевой. В поэтически-музыкальную программу включены произведения «Побег», «Бог», «Бессонница», «Мне нравится…», «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», «Всё повторяю первый стих…» и многие другие, а также «Поэма конца». Помимо лирики и музыки немаловажной составляющей программы стала видеоинсталляция: фильмы авангардистов начала ХХ века — Викинга Эггелинга, Ман Рэя, Ганса Рихтера, Фернана Леже, Рене Клэра и Франсиса Пикабиа. Абстрактные картины создают бесконечную вариативность смыслов, распуская всё новые и новые побеги эмоций и мыслей у зрителя.

24 и 25 ноября в 19.00 будет представлена литературно-джазовая постановка «Бродский. Пилигрим». Основа спектакля — поэзия Иосифа Бродского и отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским». В литературно-джазовом вечере звучат стихи разных лет, отрывки из поэмы «Новый Жюль Верн» и «Шествие». Эта программа была уже сыграна с большим успехом во многих городах России.

26 ноября в 19.00 зрители увидят драматический спектакль «Воин и дева», в основе которого творчество Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, а также воспоминания их современников.

Гастрольные спектакли будут показы на сцене театра «Эрмитаж» (Тула, пр. Ленина, 85-а, Likёrka Loft, 2-й этаж).

Билеты можно приобрести в антикафе «Театральный дворик», по телефонам: 71-67-68, 71-67-33.