За сутки в Тульской области выявили четыре наркопреступления

Ночью в Туле сотрудниками Госавтоинспекции около дома 43-б по улице Кутузова была остановлена автомашина «Шевроле-Лачетти» под управлением 21-летнего нигде не работающего жителя Пролетарского округа областного центра. У него было обнаружено вещество светлого цвета, которое по заключению эксперта-криминалиста, является наркотическим средством метилэфедрон общим весом 1,12 гр.

В Ефремове в гараже около дома № 26 по ул. Короткова у нигде не работающего и ранее судимого 25-летнего мужчины оперативниками был изъят пакет с растительной массой зелёного цвета. В ходе проведения исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотиком «каннабис» общим весом 1 кг 608 гр. Там же в Ефремове в одном из гаражей по улице Строителей у нигде не работающего и ранее судимого за кражи 21-летнего молодого человека было изъято 413 гр каннабиса.

В Узловой около железнодорожной станции «Узловая-2» у нигде не работающего 25-летнего жителя Богородицка оперативниками изъят свёрток с подозрительным веществом. При проведении исследования было установлено, что данное вещество является наркотическим средство «Соль» общей массой 0,35 грамм.

По каждому из вышеуказанных фактов в полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».