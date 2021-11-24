Туляк отсудил у автосервиса более 100 тысяч рублей за плохо покрашенный автомобиль
Кроме того, владелец сервиса обязан компенсировать моральный вред.
В январе житель областного центра заключил
Туляк не пожалел денег на экспертизу, которая доказала, что покрасочные работы были проведены некачественно. Но предприниматель вновь отказался добровольно урегулировать конфликт.
Тогда мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. В результате судебного разбирательства ему была присуждена сумма, более чем вдвое превышающая стоимость покраски машины — 107 тысяч рублей. Компенсация морального вреда составила 5000 рублей.