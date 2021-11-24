Туляк отсудил у автосервиса более 100 тысяч рублей за плохо покрашенный автомобиль

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В январе житель областного центра заключил с И. П. Талат Е. Н. договор на покраску автомобиля. После завершения работ заказчик обнаружил, что цвет свежевыкрашенных элементов не соответствует основному цвету кузова. Автовладелец потребовал устранить недостатки, но получил отказ.

Туляк не пожалел денег на экспертизу, которая доказала, что покрасочные работы были проведены некачественно. Но предприниматель вновь отказался добровольно урегулировать конфликт.

Тогда мужчина обратился с жалобой в Роспотребнадзор. В результате судебного разбирательства ему была присуждена сумма, более чем вдвое превышающая стоимость покраски машины — 107 тысяч рублей. Компенсация морального вреда составила 5000 рублей.