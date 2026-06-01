Трагедия произошла в сентябре 2024 года в с. Супонь.

Тульский областной суд признал законным приговор в отношении мужчины, осужденного за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Житель Узловой владел баней в с. Супонь и сдавал её в аренду всем желающим. Строение не отвечало требованиям пожарной безопасности. В сентябре 2024 года пятеро жителей Узловского района арендовали парилку. От стоящей в углу раскалённой печи деревянные стены бани загорелись. Противопожарная система отсутствовала.

Двое мужчин погибли на месте, а их друзьям, чтобы спастись, пришлось выпрыгивать из окна второго этажа. Они получили серьёзные травмы. Узловской районный суд признал владельца бани признан виновным и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, а также взыскал компенсации в пользу потерпевших.

Не согласившись с приговором, предприниматель подал апелляционную жалобу в Тульский областной суд: просил отменить приговор и рассмотреть дело заново. Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с выводами районного суда и оставила приговор оставила без изменения, а жалобу – без удовлетворения.