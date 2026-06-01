В субботу, 6 июня, творческий индустриальный кластер «Октава» превратится в большую танцевальную площадку. Она объединит танцевальные школы, хореографов, команды и зрителей вокруг целого дня музыки, движения, батлов, мастер-классов и вечернего шоу.

В течение дня на площадках кластера будут работать танцевальный дом BM1, школа танцев «Сила ритма», танцевальная компания «Ника», танцевальное пространство NEO Dance Family, а также приглашённые хореографы — Алёна Fox Ануфриева (Москва) и Виолетта VILU Вахлова (Екатеринбург).

Фестиваль разделится на два больших блока. Дневная программа с 14.00 до 19.00 включает в себя:

  • выступления и шоукейсы танцевальных школ,
  • батлы и отборочные этапы,
  • мастер-классы от приглашенных хореографов,
  • знакомство гостей с танцевальными направлениями и школами города,
  • съёмки контента и работу интерактивных площадок.

Вечерняя программа с 19.00 до 21.00 станет кульминацией фестиваля. На главной сцене пройдут:

  • лучшие номера дня,
  • финальные и показательные батлы,
  • выступления сильнейших коллективов,
  • специальные блоки приглашенных экспертов и судей,
  • торжественное закрытие фестиваля.

Возрастное ограничение: 12+. Подробную программу ищите здесь.

 