В субботу, 6 июня, творческий индустриальный кластер «Октава» превратится в большую танцевальную площадку. Она объединит танцевальные школы, хореографов, команды и зрителей вокруг целого дня музыки, движения, батлов, мастер-классов и вечернего шоу.
В течение дня на площадках кластера будут работать танцевальный дом BM1, школа танцев «Сила ритма», танцевальная компания «Ника», танцевальное пространство NEO Dance Family, а также приглашённые хореографы — Алёна Fox Ануфриева (Москва) и Виолетта VILU Вахлова (Екатеринбург).
Фестиваль разделится на два больших блока. Дневная программа с 14.00 до 19.00 включает в себя:
- выступления и шоукейсы танцевальных школ,
- батлы и отборочные этапы,
- мастер-классы от приглашенных хореографов,
- знакомство гостей с танцевальными направлениями и школами города,
- съёмки контента и работу интерактивных площадок.
Вечерняя программа с 19.00 до 21.00 станет кульминацией фестиваля. На главной сцене пройдут:
- лучшие номера дня,
- финальные и показательные батлы,
- выступления сильнейших коллективов,
- специальные блоки приглашенных экспертов и судей,
- торжественное закрытие фестиваля.
Возрастное ограничение: 12+. Подробную программу ищите здесь.