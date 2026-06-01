В оружейную столицу приедут известные хореографы — Алёна Fox Ануфриева из Москвы и Виолетта VILU Вахлова из Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава»

В субботу, 6 июня, творческий индустриальный кластер «Октава» превратится в большую танцевальную площадку. Она объединит танцевальные школы, хореографов, команды и зрителей вокруг целого дня музыки, движения, батлов, мастер-классов и вечернего шоу.

В течение дня на площадках кластера будут работать танцевальный дом BM1, школа танцев «Сила ритма», танцевальная компания «Ника», танцевальное пространство NEO Dance Family, а также приглашённые хореографы — Алёна Fox Ануфриева (Москва) и Виолетта VILU Вахлова (Екатеринбург).

Фестиваль разделится на два больших блока. Дневная программа с 14.00 до 19.00 включает в себя:

выступления и шоукейсы танцевальных школ,

батлы и отборочные этапы,

мастер-классы от приглашенных хореографов,

знакомство гостей с танцевальными направлениями и школами города,

съёмки контента и работу интерактивных площадок.

Вечерняя программа с 19.00 до 21.00 станет кульминацией фестиваля. На главной сцене пройдут:

лучшие номера дня,

финальные и показательные батлы,

выступления сильнейших коллективов,

специальные блоки приглашенных экспертов и судей,

торжественное закрытие фестиваля.