В Кимовске к административной ответственности привлекли местного жителя. 39-летний мужчина публично демонстрировал татуировки, которые признаны символикой экстремистской организации.

Речь идет о так называемых «воровских звездах».

Согласно российскому законодательству, это не просто рисунок, а официальная атрибутика. В 2020 году Верховный Суд РФ признал международное движение, использующее эту символику, экстремистским. Его деятельность полностью запрещена на территории страны.

Также публичная демонстрация подобной символики нарушает требования Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 6 Федерального закона № 80-ФЗ «Об увековечивании победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Мужчину оштрафовали на 1500 рублей.