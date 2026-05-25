Фото Алексея Пирязева.

С 1 июня 2026 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Тульской области начнет прием заявлений на новую ежегодную выплату. Мера поддержки предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Новая выплата является формой государственной поддержки, компенсирующей семьям с невысоким доходом часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Сумма рассчитывается как разница между фактически уплаченным за год НДФЛ (по ставке 13% или 15%) и расчётной суммой налога, исчисленной по ставке 6%.

Если доход родителя за год составил 1 млн рублей, он уплатил 130 000 рублей НДФЛ. При ставке 6% сумма налога составила бы 60 000 рублей. В этом случае размер выплаты составит 70 000 рублей.

Право на выплату имеют:

Оба работающих родителя.

Усыновители, опекуны и попечители.

Выплата назначается на каждого ребенка в семье при условии, что детей двое и более. Возраст детей — до 18 лет, либо до 23 лет, если ребёнок обучается в образовательной организации по очной форме.

Назначение выплаты производится на основе комплексной оценки нуждаемости. В 2026 году право на неё получат семьи, где среднедушевой доход за прошлый год не превысит 26 599,50 руб.

При расчете учитываются доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты. Кроме того, семья не должна иметь в собственности имущества сверх установленного перечня (квартиры, автомобили и т. д.).

«Ключевым условием является отсутствие у родителей задолженности по уплате алиментов», — подчеркнул управляющий ОСФР по Тульской области Андрей Филиппов.