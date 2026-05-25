Отделение Социального фонда России (СФР) по Тульской области помогает местным компаниям возвращать деньги, потраченные на безопасность сотрудников. В 2026 году на эти цели выделено более 480 миллионов рублей.

Вы можете вернуть средства, потраченные на:

Оценку условий труда: проверку рабочих мест на безопасность.

Медосмотры: обследование здоровья сотрудников.

Обучение: курсы по охране труда.

СИЗ и аптечки: покупку спецодежды, касок, защитных очков и медикаментов.

Размер компенсации зависит от того, куда именно вы тратите деньги:

Стандартный вариант (до 20%): возврат части страховых взносов, уплаченных в прошлом году, за обычные расходы (медосмотры, обучение, СИЗ).

Увеличенный вариант (до 30%): если вы дополнительно оплачиваете путёвки в санаторий для сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.

Участвовать в программе могут все работодатели (и ООО, и ИП), у которых нет долгов по страховым взносам, штрафам и пеням перед Соцфондом.

Раньше приходилось ждать конца года и выполнения всех работ, чтобы получить компенсацию. Теперь это не обязательно: с 2025 года компании могут возмещать затраты частями, не дожидаясь завершения всех запланированных мероприятий, уточнили в фонде.