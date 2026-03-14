Следователи начали проверку по факту падения брата и сестры с 5 этажа в Ясногорске

Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области проводится проверка по сообщению о травмировании детей в результате падения из окна.

ЧП случилось сегодня днем в Ясногорске. Из окна квартиры на 5 этаже многоэтажного дома по улице Машиностроителей, оперевшись на москитную сетку, выпали 3-летняя девочка и её 5-летний брат. Оба ребенка госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление напоминает родителям: ни одна москитная сетка не способна уберечь ребёнка от падения из окна! Следите за детьми и не допускайте игр на подоконнике!