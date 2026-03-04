Бизнесмен заплатил 200 тысяч тульскому чиновнику за разрешение построить автосервис на личном участке

Мужчине сохранили домашний арест до вступления приговора в силу.

Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд по материалам УФСБ рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в даче крупной взятки должностному лицу (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ).

Суд установил, что бизнесмен пытался изменить назначение земельного участка, купленного для личного подсобного хозяйства, чтобы разместить автосервис. Через кадастрового инженера он передал должностному лицу администрации Щекинского района взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы изменить вид использования участка и утвердить фиктивные границы.

Предприниматель полностью признал вину и раскаялся. Первоначально суд назначил штраф в размере 1,5 миллиона рублей, но, учитывая время, проведенное под домашним арестом и стражей, штраф снизили до 1 миллиона.

Домашний арест сохранен до вступления приговора в силу.