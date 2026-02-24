  1. Моя Слобода
Риелтор из Тулы выманила у клиентки 170 тысяч рублей

Прикарманила деньги, но не собиралась выполнять свою работу.

Фото из архива Myslo.

В Туле 37-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве. 

Следствием установлено, что 10 сентября 2025 года к обвиняемой, которая трудилась риелтором в одном из агентств, за сопровождением в сделке купли-продажи дома обратилась 42-летняя женщина. Риелтор согласилась оказать услуги по подбору объекта, после чего попросила задаток, который составил 170 000 рублей. Получив деньги, женщина просто их прикарманила и не собиралась выполнять свою работу. 

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 

сегодня, в 11:35 +1
