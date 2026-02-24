  1. Моя Слобода
Тулячка возмутилась манерой парковки автомобилиста

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Мария прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Фридриха Энгельса в Туле. На фото видно автомобиль, который припаркован на пешеходной дорожке.

IMG_20260224_125543_922.jpg

«Это просто все границы переходит, наглость этого товарища…. Летом он рассекает по трамвайным путям и ставит свою машину за кафе. Это не мешает, но зимой он постоянно ездит по тротуару, а теперь и вовсе бросил машину посередине. За машиной огромная куча снега, там пешеходная дорожка - трактору туда не проехать, чтобы прочистить. Он просто бросил машину на тротуаре, а мы должны обходить ее по сугробам. Адрес: Тула, ул.  Ф. Энгельса, 62А», - утверждает автор снимков.

IMG_20260224_125548_200.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
сегодня, в 20:02 +1
В Кимовске под тяжестью снега провалились крыши двух домов
В Кимовске под тяжестью снега провалились крыши двух домов
Туляк отсудил у двух больниц 165 тысяч рублей за «забытый» в руке кусок стекла
Туляк отсудил у двух больниц 165 тысяч рублей за «забытый» в руке кусок стекла

