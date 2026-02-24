  1. Моя Слобода
Туляк отсудил у двух больниц 165 тысяч рублей за «забытый» в руке кусок стекла

Изначально пациент оценил причинённый ему вред и моральные страдания в 600 тысяч рублей.

Туляк отсудил у двух больниц 165 тысяч рублей за «забытый» в руке кусок стекла
Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Советский районный суд Тулы рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к Тульской городской больнице скорой помощи им. Д. Я. Ваныкина» и детской областной больнице о взыскании компенсации морального вреда в связи с оказанием помощи ненадлежащего качества.

В апреле молодой человек порезал правую руку о разбившийся стакан и обратился в травмпункт детской облбольницы. Несколько дней он находится в отделении травматологии и ортопедии, а затем был выписан домов.

Спустя некоторое время у пациента начались сильные боли и онемение пальцев. В сентябре он к врачу-неврологу больницы им. Д. Я. Ваныкина. После рентгена выяснилось, что в руке молодого человека застрял кусок стекла. Инородное тело извлекли, а образовавшийся рубец «замаскировали» местными тканями.

Истец полагал, что врачи ненадлежащим образом оказали ему помощь и просил взыскать с каждого ответчика по 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования лишь частично – больницы выплатят туляку 165 тысяч в качестве компенсации и возместят 3000 рублей судебных расходов.

сегодня, в 19:43 0
