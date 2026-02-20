  1. Моя Слобода
На ул. Рязанской водители создают пробки

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Рязанской водители создают пробки

Татьяна прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые в районе перекрестка ул. Рязанской и Городского переулка. На снимках видно, как два автомобиля перестраиваются в соседнюю полосу.

photo_2026-02-17_10-25-48.jpg

«Каждое утро стоим по полчаса, чтобы повернуть. Но, к сожалению, стоим из-за спешащих людей, которые не знают, наверное, правил дорожного движения. Там висят дорожные знаки и камеры, только не понятно для чего они висят. Они создают аварийную ситуацию: тормозят поток машин, и которым приходится перестраиваться, применяя даже иногда резкое торможение», - возмутилась автор фото.

photo_2026-02-17_10-25-54.jpg

photo_2026-02-17_10-26-02.jpg

сегодня, в 20:18 +1
