Тульские полицейские изъяли у наркокурьера 3 кг «синтетики» и 1000 таблеток МДМА

Возбуждено дело, мужчина арестован.

В Киреевском районе полицейские задержали 44-летнего жителя Магнитогорска. Неоднократно судимый мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков.

По предварительным данным, автомобиль подозреваемого остановили в районе деревни Александровки. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили в машине 3 кг синтетического наркотика. А под ковриком пассажирского сидения — 1000 таблеток МДМА.

Подозреваемый признал вину и рассказал, что работал межрегиональным курьером с марта 2025 года. В этот раз он забрал партию наркотиков в Тульской области для сбыта в Южном федеральном округе. 

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. 

сегодня, в 11:43 0
