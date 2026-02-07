В Кимовске рецидивист избил приятеля железным чайником

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В дежурную часть МО МВД России «Кимовский» обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой нападения со стороны своего знакомого. Инцидент произошел во время распития спиртного.

Короткая перепалка между собутыльниками быстро переросла в потасовку – злоумышленник сначала ударил потерпевшего стеклянной бутылкой, а затем нанес несколько ударов по голове железным чайником и угрожал убить его.

Сыщики оперативно задержали подозреваемого – как выяснилось, 29-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Задержанный признался в содеянном.

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что по факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».