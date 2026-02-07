  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Кимовске рецидивист избил приятеля железным чайником - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Кимовске рецидивист избил приятеля железным чайником

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

В Кимовске рецидивист избил приятеля железным чайником
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В дежурную часть МО МВД России «Кимовский» обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой нападения со стороны своего знакомого. Инцидент произошел во время распития спиртного.

Короткая перепалка между собутыльниками быстро переросла в потасовку – злоумышленник сначала ударил потерпевшего стеклянной бутылкой, а затем нанес несколько ударов по голове железным чайником и угрожал убить его.

1.jpg

Сыщики оперативно задержали подозреваемого – как выяснилось, 29-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Задержанный признался в содеянном.

В пресс-службе регионального УМВД России уточнили, что по факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 18:08 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное дело преступление избиение полиция УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область Кимовск
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 7 февраля: снежно, скользко и до -12
сегодня, в 09:00, 190 1535 4
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев поздравил туляков с Днем семей защитников Отечества
сегодня, в 09:42, 44 736 -10
Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Собачье сердце»?
Жизнь Тулы и области
Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Собачье сердце»?
сегодня, в 13:31, 44 1784 6
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
Дежурная часть
Сотрудники Госавтоинспекции нашли и наказали дрифтера с ул. Вильямса
сегодня, в 10:37, 43 1460 6

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заречье прошли соревнования «Лед надежды нашей»: фоторепортаж
В Заречье прошли соревнования «Лед надежды нашей»: фоторепортаж

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.