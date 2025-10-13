  1. Моя Слобода
В Кимовске иностранец пытался «отмазать» друзей-нарушителей взяткой в 15 тысяч рублей
Его тоже задержали.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). 

По данным следствия, 7 октября иностранец попытался спасти своих друзей от наказания, передав полицейскому взятку в сумме 15 тысяч рублей. Его товарищи незаконно жили и работали в России. Сотрудник полиции сразу сообщил о попытке дачи взятки в следственные органы.

В настоящее время иностранец задержан, ему предъявлено обвинение.

Следователем продолжается осуществление комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

 

сегодня, в 16:25 0
