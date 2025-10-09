В Туле 17-летний питбайкер сбил женщину на тротуаре, уходя от погони ГИБДД

Днем 9 октября на улице Пролетарской парень на питбайке сбил женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает телеграм-канал «Автохамы и ДТП | Тула», за рулем питбайка был 17-летний молодой человек. На парковке возле «Макси» его приметил экипаж ДПС и подал сигнал об остановке. Но парень проигнорировал это требование и поехал дальше. Гонщик резко повернул, чтобы поехать в противоположную сторону, но сбил идущую по тротуару 44-летнюю женщину.

На несовершеннолетнего водителя составили протоколы за неостановку, езду без документов, езду без прав, езду без страховки и за управление незарегистрированным транспортным средством.

Обстоятельства происшествия выясняются.