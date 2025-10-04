В Басово легковушка сбила мотоцикл

По предварительной информации, 61-летняя водитель Chevrolet Cruse при повороте налево на прилегающую территорию не уступила встречному мотоциклу.
В результате аварии пострадал 61-летний водитель мотоцикла Yamaha, сообщили в ГАИ.
ДТП случилось 4 октября в 16.50 на проезде Энергетиков, 114.
По предварительной информации, 61-летняя водитель Chevrolet Cruse при повороте налево на прилегающую территорию не уступила встречному мотоциклу.
В результате аварии пострадал 61-летний водитель мотоцикла Yamaha, сообщили в ГАИ.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен