В Басово легковушка сбила мотоцикл

ДТП случилось 4 октября в 16.50 на проезде Энергетиков, 114.

По предварительной информации, 61-летняя водитель Chevrolet Cruse при повороте налево на прилегающую территорию не уступила встречному мотоциклу.

В результате аварии пострадал 61-летний водитель мотоцикла Yamaha, сообщили в ГАИ.