Тулячку-рецидивистку приговорили к 11 с половиной годам колонии за закладки

В Центральном районном суде Тулы вынесли приговор 30-летней жительнице города, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что в январе 2025 года тулячка, действуя в составе организованной преступной группы, получила крупную партию запрещенных веществ. Женщина сделала несколько закладок с наркотиками, координаты которых затем передала организатору банды.

Закладчицу поймали. Правоохранители изъяли N-метилэфедрон общей массой 42,2 грамма, каннабис — 14,43 грамма, гашиш — 1,22 грамма. Наркотики тулячка хранила у себя дома.

Суд приговорил женщину к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Известно, что тулячка была ранее судима за неправомерный оборот средств платежей и мошенничество (ст. 187 и 159 УК РФ соответственно).