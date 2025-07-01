Ущерб на 11 млн рублей при реконструкции путепровода: в «Тулаупрадоре» проходят обыски

Следственными органами СК России по Тульской области по материалам УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении контракта.

По версии следствия, сотрудники одной из местных организаций в ходе выполнения контракта по реконструкции путепровода на автодороге в Арсеньевском районе путем обмана получили от ГУ ТО «Тулаупрадор» денежные средства за фактически не выполненные в полном объеме работы, причинив тем самым ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проводится более 20 обысков, допрашиваются свидетели, изымаются значимые для следствия предметы и документы. Проводится комплекс следственных действий с целью установления объективных обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.