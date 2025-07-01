  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Ущерб на 11 млн рублей при реконструкции путепровода: в «Тулаупрадоре» проходят обыски - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Ущерб на 11 млн рублей при реконструкции путепровода: в «Тулаупрадоре» проходят обыски

Ущерб на 11 млн рублей при реконструкции путепровода: в «Тулаупрадоре» проходят обыски

Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следственными органами СК России по Тульской области по материалам УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при выполнении контракта.

По версии следствия, сотрудники одной из местных организаций в ходе выполнения контракта по реконструкции путепровода на автодороге в Арсеньевском районе путем обмана получили от ГУ ТО «Тулаупрадор» денежные средства за фактически не выполненные в полном объеме работы, причинив тем самым ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. 

В настоящее время следователями проводится более 20 обысков, допрашиваются свидетели, изымаются значимые для следствия предметы и документы. Проводится комплекс следственных действий с целью установления объективных обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 12:17 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаупрадордежурная частьмошенничествоуголовное делоСУ СК России по Тульской областиУФСБ России по Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Венева натравил стаффа на соседку: женщина получила травму головы
Житель Венева натравил стаффа на соседку: женщина получила травму головы
В Туле Granta сбила женщину на пешеходном переходе
В Туле Granta сбила женщину на пешеходном переходе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.