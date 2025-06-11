В Тульской области жители цыганского табора незаконно «сожгли» электричество на 7 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Материал по данному факту находится В СЧ СУ УМВД России по Туле, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Со 2 по 11 июня в тульские полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению и выявлению преступлений в топливно-энергетической сфере.

Особое внимание силовики уделили точкам розничной торговли нефтепродуктами, местам производства, хранения и сбыта некачественных и контрафактных топлива и нефтепродуктов. Кроме того, выявлялись хищения топлива из проходящих по территории региона магистральных нефтепродуктопроводов, а также в местах проживания лиц цыганского этноса, самовольное подключающим свои дома к сетям электро- и газоснабжения.

За девять дней были проверены 102 объекта, пресечено 16 административных правонарушений, ущерб по которым превышает 8 млн рублей. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что из незаконного оборота изъято около 14000 литров топлива. В Чернском и Щекинском районах ликвидированы две незаконные врезки в топливопровод.

В СЧ СУ УМВД России по г. Туле передан материал по факту хищения электроэнергии на сумму более 7 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.