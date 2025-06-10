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Футбольное поле спортшколы «Арсенал» на Косой Горе отремонтируют к концу июня
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Футбольное поле спортшколы «Арсенал» на Косой Горе отремонтируют к концу июня

Работы выполнены уже на 90%.

В поселке Косая Гора завершается капремонт футбольного поля спортшколы «Арсенал». Техническая готовность объекта превышает 90%. Основные работы по укладке искусственного покрытия уже завершены, сообщили глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

Специалисты устанавливают ворота, сетки, заделывают стыки около лотков и монтируют оградительную сетку. Планируется, что к концу июня поле будет полностью готово. 

В 2025 году в рамках программы «Наш район» в регионе будут капитально отремонтированы ещё пять объектов: 

  • стадион «Химик» в Новомосковске; 
  • стадион «Юность» в Киреевске; 
  • стадион в Суворове; 
  • стадион в Кимовске; 
  • стадион в Ясногорске.

 

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