Футбольное поле спортшколы «Арсенал» на Косой Горе отремонтируют к концу июня

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Работы выполнены уже на 90%.

В поселке Косая Гора завершается капремонт футбольного поля спортшколы «Арсенал». Техническая готовность объекта превышает 90%. Основные работы по укладке искусственного покрытия уже завершены, сообщили глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Специалисты устанавливают ворота, сетки, заделывают стыки около лотков и монтируют оградительную сетку. Планируется, что к концу июня поле будет полностью готово.

В 2025 году в рамках программы «Наш район» в регионе будут капитально отремонтированы ещё пять объектов: