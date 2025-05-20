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В Новомосковске рабочего раздавило бетономешалкой: в гибели мужчины признан виновным его коллега

В Новомосковске рабочего раздавило бетономешалкой: в гибели мужчины признан виновным его коллега

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Новомосковске 29-летний местный житель признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 22 января обвиняемый, который трудился в КФХ машинистом-трактористом, не обеспечил безопасного проведения работ по заливке бетона при строительстве коровника. В результате этого на 41-летнего рабочего, который спустился на дно котлована, рухнула бетономешалка. От полученных травм мужчина скончался. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года. Кроме этого, он 2 года не сможет заниматься деятельностью по управлению самоходными машинами. 

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