В Новомосковске рабочего раздавило бетономешалкой: в гибели мужчины признан виновным его коллега

В Новомосковске 29-летний местный житель признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 22 января обвиняемый, который трудился в КФХ машинистом-трактористом, не обеспечил безопасного проведения работ по заливке бетона при строительстве коровника. В результате этого на 41-летнего рабочего, который спустился на дно котлована, рухнула бетономешалка. От полученных травм мужчина скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 2 года. Кроме этого, он 2 года не сможет заниматься деятельностью по управлению самоходными машинами.