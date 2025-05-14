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Треш-стример из Тулы ответит в суде за запрещенный контент

Треш-стример из Тулы ответит в суде за запрещенный контент

А его товарищ понесет ответственность за демонстрацию нацистской символики.

В Сочи сотрудники полиции задержали молодых людей из Тулы, которые проводили треш-стримы с запрещенным контентом.

Один из задержанных, 23-летний молодой человек, который ранее разбивал бутылку из сахара о голову знакомой, будет привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Его 24-летний товарищ ответит перед законом по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Сочи.

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