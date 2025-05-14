16 мая начнется ремонт трамвайных путей в Криволучье возле депо

В связи с этим с 16 мая по 7 июня у депо на Приупской ограничат движение трамваев.

Ограничение временное — с 23.00 до 5.00, но ежедневное. В связи с ограничениями все трамваи будут заходить в депо до 23.00.

Планы на ремонт трамвайных путей на этом участке были ранее озвучены главой администрации Тулы Ильей Беспаловым. Всего в этом году в городе отремонтируют 5 участков трамвайных путей на общую сумму более 200 млн руб.: