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16 мая начнется ремонт трамвайных путей в Криволучье возле депо

16 мая начнется ремонт трамвайных путей в Криволучье возле депо

В связи с этим с 16 мая по 7 июня у депо на Приупской ограничат движение трамваев.

Ограничение временное — с 23.00 до 5.00, но ежедневное. В связи с ограничениями все трамваи будут заходить в депо до 23.00. 

Планы на ремонт трамвайных путей на этом участке были ранее озвучены главой администрации Тулы Ильей Беспаловым. Всего в этом году в городе отремонтируют 5 участков трамвайных путей на общую сумму более 200 млн руб.:

  • ул. Станиславского (от пр. Ленина до ул. Н. Руднева) — его к середине июня уже завершат,
  • пр. Ленина (от Могилевского сквера до кольца «пос. Менделеевский»),
  • ул. Щегловская Засека (от центральной стрелки кольца «Комбайновый завод» до сходной стрелки кольца «Щегловская Засека»),
  • часть путей на ул. Металлургов перед трамвайным депо,
  • участок на ул. Михеева.

 

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