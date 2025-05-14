16 мая начнется ремонт трамвайных путей в Криволучье возле депо

Ограничение временное — с 23.00 до 5.00, но ежедневное. В связи с ограничениями все трамваи будут заходить в депо до 23.00.
Планы на ремонт трамвайных путей на этом участке были ранее озвучены главой администрации Тулы Ильей Беспаловым. Всего в этом году в городе отремонтируют 5 участков трамвайных путей на общую сумму более 200 млн руб.:
- ул. Станиславского (от пр. Ленина до ул. Н. Руднева) — его к середине июня уже завершат,
- пр. Ленина (от Могилевского сквера до кольца «пос. Менделеевский»),
- ул. Щегловская Засека (от центральной стрелки кольца «Комбайновый завод» до сходной стрелки кольца «Щегловская Засека»),
- часть путей на ул. Металлургов перед трамвайным депо,
- участок на ул. Михеева.