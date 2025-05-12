В Туле на Пролетарской рядом с автосервисом сгорел мусор

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На месте работали три пожарных расчёта.

Вечером 12 мая жители ул. Пролетарской услышали два громких хлопка, а затем со стороны ближайших гаражей повалил густой чёрный дым с едким запахом.

Возгорание произошло на территории автосервиса. В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что горел мусор, в том числе старые автомобильные запчасти и покрышки.

От МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось не допустить распространение огня на соседние строения. Причину пожара предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

UPD. Публикация обновлена в 20.15