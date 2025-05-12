В Тульской области заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

Фото из архива Myslo.

Специалисты также расскажут о стандартах качества и безопасности детской продукции.

С 12 по 23 мая управление Роспотребнадзора по Тульской области запускает горячую лини.. Специалисты ведомства готовы проконсультировать родителей и всех желающих по вопросам выбора безопасного детского отдыха, а также рассказать о стандартах качества и безопасности детской продукции.

Консультации проводятся с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням (в пятницу – до 16.45) по следующим телефонам: