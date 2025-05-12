В Тульской области заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

С 12 по 23 мая управление Роспотребнадзора по Тульской области запускает горячую лини.. Специалисты ведомства готовы проконсультировать родителей и всех желающих по вопросам выбора безопасного детского отдыха, а также рассказать о стандартах качества и безопасности детской продукции.
Консультации проводятся с 09.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по будням (в пятницу – до 16.45) по следующим телефонам:
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области: 8 (4872) 37-39-71, 37-39-01; 37-13-94, 21-89-34; 55-55-50;
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Алексинский территориальный отдел: 8 (48753) 4-09-30, 4-09-07;
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Ефремовский территориальный отдел: 8 (48741) 6-54-56, 6-10-11;
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Новомосковский территориальный отдел: 8 (48762) 6-42-06;
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Щекинский территориальный отдел: 8 (48751) 5-37-37.