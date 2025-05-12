Тулячка прикарманила деньги, собранные для гуманитарной помощи участникам СВО

В Туле 39-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве в значительном и крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что летом 2024 года обвиняемая сообщила подруге, что может купить ей сертификат магазина «Эльдорадо» на 25 000 рублей со скидкой 50%. Получила от подруги 12 500 рублей и потратила эти деньги на себя.

А в феврале 2025 года женщина, состоявшая в группе помощи участникам СВО «Катюша 71», убедила организатора группы приобрести гуманитарную помощь со скидкой 50%. Получила 435 300 рублей и снова потратила деньги исключительно на себя.

Женщина признала вину и частично возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



