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Тулячка прикарманила деньги, собранные для гуманитарной помощи участникам СВО

Тулячка прикарманила деньги, собранные для гуманитарной помощи участникам СВО

Дело направлено в суд.

В Туле 39-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве в значительном и крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что летом 2024 года обвиняемая сообщила подруге, что может купить ей сертификат магазина «Эльдорадо» на 25 000 рублей со скидкой 50%. Получила от подруги 12 500 рублей и потратила эти деньги на себя.

А в феврале 2025 года женщина, состоявшая в группе помощи участникам СВО «Катюша 71», убедила организатора группы приобрести гуманитарную помощь со скидкой 50%. Получила 435 300 рублей и снова потратила деньги исключительно на себя.

Женщина признала вину и частично возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 


 

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