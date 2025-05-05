В Туле выбрали лучших художественных гимнасток: репортаж Myslo

Фото Алексея Пирязева.

Ирина Зайцева — тренер высшей категории, мастер спорта СССР. Ее воспитанницы входили в состав сборной России, становились призерами чемпионатов и первенств страны, ЦФО, спортивного общества «Динамо» и других соревнований. За свою жизнь она воспитала более 40 мастеров спорта РФ.

В этом году количество участниц рекордное — более пятисот гимнасток.

География конкурса впечатляет. К нам приехали девчонки из Москвы и Московской области, Воронежской, Белгородской, Курской, Владимирской, Орловской областей. Тульский регион представляли спортсменки из тульского Центра художественной гимнастики «Династия» и спортивной школы «Триумф», а также «художницы» из спортшкол Богородицка, Плавска и Алексина.





Дина Сафонова, директор центра «Династия», организатор соревнований:

— Художественная гимнастика в регионе развивается, девочки показывают высокие результаты. В этом году тульские «художницы» уже отлично выступили и на чемпионате России, и на первенстве Центрального федерального округа, заняв соответственно четвертное и третье места.



Соревнования официальные, стоят в едином календарном плане области, на них можно выполнять спортивные разряды — до кандидатов в мастера спорта. Выступали гимнастки начиная с третьего спортивного разряда (9 лет) до мастеров спорта (17-18 лет).

Художественная гимнастика — это не только красота, грация и пластика. Это ещё и ранний вид спорта — девочек принимают с трех лет. Гимнастика дает прекрасную основу любому виду спорта. В игровые виды приходят дети уже школьного возраста 7-8 лет, в легкую атлетику — с 10 лет. Если девочки обладают хорошей физической базой, которую дает гимнастика, их забирают в другие виды «с руками и ногами».

Художественная гимнастика развивает выносливость, отличную координацию, дает гибкость и растяжку. Благодаря групповым упражнениям развиваются командные качества: дети чувствуют друг друга, понимают с полуслова.

В этом году у нас первый раз представлены новые дисциплины — выступления в двойках и тройках. Мы активно в этом развиваемся.

Myslo поговорил с юными тульскими звездочками.

11-летняя Лиза Мустаева семь лет занимается художественной гимнастикой в тульской спортивной школе «Триумф» у тренера Натальи Сергеевны Комаровой.

— Я смотрела по телевизору соревнования, и мне очень понравилось, как выступают гимнастки. Cказала маме, что тоже хочу так выступать, и она привела меня на тренировку. Мне сразу все понравилось! Смотрела, как тренируются старшие девочки: так красиво, такие натянутые стопы!

Первое время было сложно, на разминках, растяжках даже плакала… Но никогда не было желания встать и уйти. Наоборот, было желание продолжать работать еще лучше, развиваться, добиваться успеха.

Самые запоминающиеся для меня соревнования пока — в Орехово-Зуево и в Раменском, здесь мы выступали во всех четырех видах. К сожалению, там призовое место я не заняла, но атмосфера понравилась. Я переживала, но пыталась перебороть свой страх, выйти и все сделать хорошо.

Сейчас приходится часто пропускать занятия в школе, или домашку делать на переменах... Но классный руководитель понимает, что это все ради спорта, и поддерживает меня.

Очень важно держать себя в форме. Я стараюсь питаться правильно, ем много овощей, а вот сладкое — редко, шоколадную конфетку позволяю себе 2-3 раза в неделю.

Мечтаю стать мастером спорта и обязательно поехать на Олимпиаду!

Мирославе Петуховой 11 лет, в гимнастике она больше половины жизни. В этот вид спорта девочку привела мама по ее просьбе — Мире давно нравилась художественная гимнастика. Уже семь лет Мирослава занимается в центре «Династия».

— Из последних достижений: я ездила на крупные соревнования по ЦФО - больше сотни участниц. Там я прошла в финал и заняла 21-е место.

В художественной гимнастике я люблю все предметы, но самые любимые — булавы и обруч, упражнения с ними у меня получаются лучше всего. У меня очень эмоциональное выступление с обручем, а мне как раз нравится выражать эмоции.

Меня очень поддерживают родители, часто включают фильмы о спорте, чтобы меня мотивировать. Очень интересный фильм «На острие», про противостояние опытной саблистки и совсем юной. Рекомендую! Сегодня родители тоже пришли на соревнования, чтобы меня поддержать, и с ними — моя младшая сестра Арина. Она тоже гимнастка, у нее уже много медалей. Я горжусь своей сестрой, а она - мной.

Я мечтаю поехать на Олимпиаду и выиграть ее, но еще больше — открыть свою школу по художественной гимнастике и стать крутым тренером.

Анне Бредис 8 лет, из них пять лет девочка — в спорте. Ее тоже вдохновило выступление гимнастки по телевизору, и Аня решила, что хочет так же.

— Конечно, вливаться в спортивный режим было сложно, но сейчас уже всё хорошо. У меня много золотых медалей, совсем чуть-чуть серебряных и одна бронзовая.

Мой любимый предмет — мяч, мне с ним легче всего выступать, упражнения очень красивые. Родители всегда меня поддерживают. И если что-то не получается, говорят, чтобы я успокоилась и двигалась дальше. Хотя из-за ошибок иногда даже реву...

Сейчас две тульские гимнастки входят в сборную России. Амина Идрисова выступает в групповой команде основного состава сборной. Анастасия Власенко выступает в индивидуальных программах, недавно выполнила норматив мастера спорта международного класса.

16 и 17 мая 2025 года в Туле состоится Кубок Тульской области по художественной гимнастике.

Результаты тульских воспитаниц

Двойки:

1-е место — «Кассиопея» — МС (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Саргас» — КМС (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Крейзи» — 1-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Импульс» — 2-й спортивный разряд (ДЮСШ Богородицк),

2-е место — «Индиго» — 1-й спортивный разряд (ДЮСШ Богородицк),

2-е место — «Андромеда» — КМС (ЦХГ «Династия»),

3-е место — «Экстрим» — 1-й спортивный разряд (ДЮСШ «Триумф»).



Тройки:

1-е место — «Орион» — МС (ДЮСШ «Триумф»).



Групповые упражнения:



« ТУЛИЦА» — КМС (ДЮСШ «Триумф»),

1-е место — «Антарес» — 1-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Эридан» — 2-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Сириус» — 3-й спортивный разряд (ДЮСШ «Триумф»),

1-е место — «Цефей» — 1-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — «Станция Спортивная» — 1 юношеский разряд (ДЮСШ «Триумф»),

1-е место — «Спарта» — 2-й юношеский разряд (ДЮСШ «Триумф»),

1-е место — «Звездочки» — 3-й юношеский разряд (ДЮСШ Богородицк),

2-е место — «Персей» — 3-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — «Мелеф» — 1-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — «Галатея» — 2-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — «Мицар» — 3-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

3-е место — «Ягодки» — 3-й спортивный разряд (ДЮСШ Богородицк),

3-е место — «Лира» — 2-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»).





Индивидуальная программа:

1-е место — Мирослава Петухова — 1-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — Александра Титова — 1-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

1-е место — Василиса Лечицкая — 2-й юношеский разряд (ДЮСШ Плавск),

2-е место — Анна Бредис — 3-й спортивный разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — Арина Петухова — 1-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — Яна Денисова — 2-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

2-е место — Таисия Рогожникова — 3-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

3-е место — Арина Семенюк — МС (ДЮСШ «Триумф»),

3-е место — Диана Мойс — 1-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»),

3-е место — Мария Воронкова — 3-й юношеский разряд (ЦХГ «Династия»).